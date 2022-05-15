Во время футбольного матча последнего тура чемпионата Германии польский бомбардир Роберт Левандовски «заколотил» мяч в ворота «Вольфсбурга».

Как информирует «НБН» со ссылкой на Newsru, таким образом, польский форвард «Баварии» забил тридцать пять голов и стал лучшим бомбардиром Бундеслиги в этом сезоне.

Игрок сборной Польши седьмой раз к ряду стал лучшим бомбардиром Бундеслиги, чем повторил рекорд Герда Мюллера.

После игры футболист заявил:

«Вероятно, это мой последний матч, который я провел в составе футбольного клуба «Бавария».

В свою очередь ранее средства массовой информации сообщали о том, что польский бомбардир может продолжить собственную карьеру в испанском дивизионе, а точнее в «Барселоне». Согласно же словам президента «Баварии», Роберт Левандовский имеет контракт с клубом до лета 2023 года. Более того, он останется в команде до этого времени.

Ранее стало известно о том, что наш соотечественник Андрей Лунин вскоре может сыграть матч, защищая ворота мадридского «Реала».