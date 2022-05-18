Благотворительный матч для помощи беженцам из Украины организовал известный в прошлом камерунский форвард Интера, Барселоны и других клубов Самуэль Это’О, сообщает «НБН» со ссылкой на Tuttomercatoweb.

Встреча состоится 23 мая в Милане на стадионе Сан-Сиро, хорошо знакомый Шевченко со времен выступлений за «россонери».

Кроме Шевченко и Месси, в матче сыграют такие звезды футбола как Франческо Тотти, Андреа Пирло, Уэсли Снейдер, Хавьер Дзанетти, Филиппо Индзаги, Пауло Дибала и другие.

Я сразу почувствовал близость Самюэля к этому проекту. Мы разделяем намерения создать мир, свободный от дискриминации. В такой момент я могу протянуть руку помощи убегающим и живущим в ужасе от войны

— сказал Шевченко.

Ранее сообщалось, что Шевченко сыграет за сборную мира в благотворительном матче против Англии 12 июня в Лондоне.

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