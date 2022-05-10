Бывший игрок киевского «Динамо» и итальянского «Милана», экс-наставник национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, несмотря на расстояние с родной страной, продолжает оказывать помощь украинцам.

Как информирует «НБН», в сообщении Николая Василькова на странице в Facebook появилось сообщение о том, что спортсмен передал очередную партию лекарственных препаратов в Украину. Известно, что медицинская помощь уже доставлена в столицу Украины.

На этот раз, согласно обнародованному сообщению, Андрей Шевченко закупил для Украины медикаменты. Отправку помощи бывший тренер сборной Украины сделал из Италии.

Николай Васильков отметил, что Андрей Шевченко отправил лекарств в Украину на сумму в четыре сотни тысяч евро. До сегодняшнего дня медикаменты должны уже поступить в клинику «Охматдет».

Также известно, что это только первая партия медикаментов, которые отправил в Украину Андрей Шевченко.

Ранее еще один украинский спортсмен Андрей Ярмоленко обратился к мировому сообществу за помощью в организации зеленого коридора для вывода гражданских и военных из территории многострадальной «Азовстали».