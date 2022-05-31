Как информирует «НБН», об этом пишет «Взбірна».

Согласно словам одного из лучших игроков сборной Украины, бомбардира Андрея Ярмоленко, шотландцы играют в весьма атлетический футбол.

Полузащитник немного рассказал о том, что он ожидает от матча плей-офф за выход на Чемпионат мира – 2022 против сборной Шотландии. В частности, он отметил, что национальная команда готова к важному поединку.

Дословно из заявления Андрея Ермоленко:

«Сборная Шотландии играет в весьма-таки атлетический футбол. Эти ребята очень крепкие с физической точки зрения. Однако это футбол. А в эту игру нужно играть головой, нужно думать на поле. Ведь мы имеем все шансы. Никого не боимся. Мы уважаем этих соперников. Однако нужно думать о своей игре. Нужно думать о том, как использовать их слабые стороны, чтобы мы могли одержать победу и пройти дальше».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что уже согласованы все детали боя-реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа.