Как информирует «НБН» со ссылкой на Sportnews, Сергей Ребров опроверг слухи о том, что у него якобы существует конфликт с Суркисами.

Дословно из заявления Сергея Реброва:

«Могу возглавить столичный футбольный клуб только если там не будет Григория и Игоря Суркисов? Это все глупости! Ни единого разногласия у меня с ними нет. Сурксиы являются владельцами команды. Именно они утверждают все решения для ФК «Динамо» (Киев). Кто-то может делать ошибочные вещи, кто-то не ошибается. Но все решения всегда принимает именно президент».

При этом Сергей Ребров добавил:

«Я и Суркисы имеем весьма дружные отношения. Мы очень часто разговариваем с ними по телефону. Обсуждаем разные темы и вопросы. Я с ними не имею никаких конфликтов».

Ранее мы сообщали о том, что экс-игрок «Динамо» (Киев) Виталий Миколенко рассказал о задаче сборной Украины в Лиге наций.