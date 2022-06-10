Как информирует «НБН» со ссылкой на ua-football, промоутер Эдди Хирн озвучил, когда наконец фанаты бокса смогут узнать дату проведения этого важного боя-реванша.

По его словам, уже на следующей неделе ожидается подписание соглашения для проведения реванша между чемпионом мира, украинским боксером Александром Усиком и Энтони Джошуа.

По состоянию на сегодняшний день уже известно о том, что реванш будет проведен тринадцатого или двадцатого августа. Место боя – Саудовская Аравия. Гонорар от боя будет разделен пятьдесят на пятьдесят.

Также ранее уже сообщалось, что стороны планировали провести бой двадцать третьего июля. Однако переговоры уже затянулись. Как следствие, поединок сместили на август месяц.

Напомним, ранее Эдди Хирн уже делал заявление относительно реванша между Усиком и Джошуа.