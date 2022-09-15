Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение спортивного журналиста Фабрицио Романо в «Твиттер», своей игрой Мудрик продолжает увеличивать финансовые аппетиты «Шахтера» с каждым последующим матчем. Речь идет о том, что стоимость украинского вингера растет.

Благодаря результативным последним матчам в Лиге чемпионов, Мудрик поднял в два раза собственную трансферную стоимость. На это кратко отреагировал спортивный журналист Фабрицио Романо, распространив собственную старую публикацию о Мудрике с желто-синим знаменем и следующим комментарием:

«х2».

Ранее Мудрик прокомментировал свой вероятный переход в лондонский «Арсенал».