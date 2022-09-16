Как информирует «НБН» со ссылкой на сайт УАФ, полузащитник нашей сборной пропустит сентябрьские матчи из-за повреждения.

Как выяснилось, перед матчами Лиги наций, которые пройдут в сентябре 2022-го, сборная Украины понесла потери. За нашу команду не сможет сыграть один из лидеров Александр Зинченко. Наш соотечественник, выступающий за «Арсенал» (Лондон) получил повреждение икроножной мышцы. Причем произошло это не во время матча, а на тренировке. Для лечения и полного восстановления игроку понадобиться приблизительно две недели.

После того, как Александр Зинченко получил повреждение, он лично позвонил наставнику национальной сборной по футболу Петракову и сообщил печальные вести.

Ранее в начале сентября мы уже писали о травме, которую получил Александр Зинченко.