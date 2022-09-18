Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на свежий рейтинг авторитетного портала Transfermarkt.

Трансферная стоимость Зинченко, выступающего за лондонский «Арсенал», выросла на семь миллионов евро и составляет теперь 32 миллиона евро. Вице-капитан сборной Украины отобрал статус самого дорогого украинского игрока у Руслана Малиновского из итальянской «Аталанты», который стоит 28 миллионов евро.

Александр Зинченко перегнал в цене Руслана Малиновского. Фото — УАФ

Следом за ними в списке расположились Виктор Цыганков (25 миллионов евро, «Динамо»), Виталий Миколенко (18 миллионов евро, «Эвертон», Англия), Роман Яремчук (15 миллионов евро, «Брюгге», Бельгия), Михаил Мудрик (15 миллионов евро, «Шахтер») и Илья Забарный (15 миллионов евро, «Динамо»).

Также ранее мы сообщали о том, что Зинченко решил сменить клубную прописку: футболист согласовал условия контракта с новым клубом