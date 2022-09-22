Как информирует «НБН» со ссылкой на ютуб-канал USYK17, после победы над Эй-Джеем в повторном бою наш земляк поделился собственным мнением относительно прошедшего боя.

В частности, спортсмен сравнил свою тактику в этом бою с действиями армии Украины, которая дает достойный отпор захватчикам на протяжении уже восьми лет.

Дословно из заявления Усика:

«Когда наши ребята только начали так нормально лупить орков, их тактика на мою была похожа. Нанес удар, сместился, опять нанес удар, опять сместился. Другими словами, ты не остаешься на месте, откуда ты атаковал. Ты смещаешься и еще атакуешь. У оппонента тогда выходит двойной флешбек. Пацаны весьма сильно делают свою работу. Множество из подразделений вообще невероятно свою работу выполняют. Да все ребята, которые страну защищают, это мощь и сила».

Ранее Василий Ломаченко сделал заявление о том, что ему нужен бой за титул абсолютного чемпиона мира.