Свой комментарий непобедимый уроженец графства Большой Манчестер оставил в Twitter, сообщает «НБН»
.@anthonyjoshua @usykaa pic.twitter.com/MuorGi8Tzp
— TYSON FURY (@Tyson_Fury) September 23, 2022
Усик, ты — маленькое дерьмо. Ты – маленький мешок дерьма. Говорящее дерьмо. Я боюсь? Я воткну тебе кулак в ухо, маленькая сосиска
— сказал Фьюри.
Также от Тайсона досталось и его соотечественнику Энтони Джошуа. Фьюри в жесткой манере обвинил его в том, что он не хочет подписывать контракт с ним на бой.
Вы оба — пара маленьких сосисок, Джошуа — дерьмо, Усик — дерьмо, вы — два дерьма
— добавил обладатель пояса WBC.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что тренер Джошуа назвал фаворита вероятного поединка между Усиком и Фьюри
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