Свой комментарий непобедимый уроженец графства Большой Манчестер оставил в Twitter, сообщает «НБН»

Усик, ты — маленькое дерьмо. Ты – маленький мешок дерьма. Говорящее дерьмо. Я боюсь? Я воткну тебе кулак в ухо, маленькая сосиска

— сказал Фьюри.

Также от Тайсона досталось и его соотечественнику Энтони Джошуа. Фьюри в жесткой манере обвинил его в том, что он не хочет подписывать контракт с ним на бой.

Вы оба — пара маленьких сосисок, Джошуа — дерьмо, Усик — дерьмо, вы — два дерьма

— добавил обладатель пояса WBC.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что тренер Джошуа назвал фаворита вероятного поединка между Усиком и Фьюри