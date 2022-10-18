Как информирует «НБН» со ссылкой на boxingnews24, следующий свой бой Деонтей Уайлдер может провести с Энди Руисом.



Уже вскоре, как говорится в материале, WBC должен санкционировать сражение Уайлдера с его предстоящим оппонентом, которым ждолжен стать Энди Руис.

В этом противостоянии будет выявлен претендент, который обязательно должен провести чемпионский бой по версии WBC, титул которой в настоящее время принадлежит непобедимому британцу Тайсону Фьюри, известному под прозвищем «Цыганский король». Как известно, ранее в СМИ была опубликована информация о том, что в ближайшем бою Уайлдер может встретиться с украинцем Усиком, однако наш соотечественник пытает надежду на бой против Фьюри, преследуя цель объединить пояса. Сам же Уайлдер говорил, что он готов к встрече как с Руисом, так и Усиком.