Как информирует «НБН» со ссылкой на телеграмм-канал «Брутальный футбол», уже предстоящей зимой наша сборная может получить нового тренера, так как Петраков, который возглавляет команду в настоящее время, имеет контракт только до конца текущего года.



Пока что стороны не обговаривали никаких вопросов относительно продолжения сотрудничества, однако средства массовой информации постоянно пишут о том, что в УАФ заинтересованы, чтобы национальную команду возглавил Ребров, который сейчас тренирует Аль-Айн из ОАЭ.

Согласно обнародованной информации, Ребров прибыл в Киев, и якобы встретился с представителями УАФ. В ходе переговоров обсуждалось вероятное сотрудничество.

По всем ожиданиям, Ребров может разойтись из своим клубом Аль-Айн по взаимному согласию уже в январе, и начать тренировать сборную Украины.



Ранее стало известно о готовящихся трансферах в ФК «Барселона».