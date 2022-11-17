Как информирует «НБН» со ссылкой на Tribuna, во время мероприятия был избран новый президент НОК, а также утвержден обновленный список членов Национального олимпийского комитета на ближайшие четыре года.

Что интересно, что в воюющей стране, где запрещена деятельность партии «ОПЗЖ», членами НОК Украины стали депутаты именно от этой политической силы. Речь идет о Григорие Суркисе, а также Несторе Шуфриче.

Также членами Национального олимпийского комитета Украины стали боксер Александр Усик, легкоатлетка Марина Бех-Романчук, а также гимнастка Лилия Подкопаева.

За такого рода решение свои голоса отдали 99 делегатов. Одиннадцать высказали против.

Касательно нового президента НОК Украины, то им стал Вадим Гутцайт, который является министром молодежи и спорта Украинского государства.

В 2022 году свои полномочия президента НОК Украины сложил Сергей Бубка, занимающий руководящий пост с 2005 года.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что новым тренером национальной сборной Украины по футболу может стать Сергей Ребров.