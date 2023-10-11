Как информирует «НБН», об этом говорится в материале «Общественного».

Так, отмечается, что в ходе рассмотрения апелляции на меру пресечения в отношении Шуфрича, Фемида приняла решение оставить подозреваемого под стражей до пятнадцатого ноября.

Известно, что судья сказала:

Меру пресечения оставить без изменений. Поданные апелляционные жалобы адвокатов оставить без удовлетворения.

Отметим также, что на время судебного заседания суд предоставил Нестору Шуфричу право сидеть вместе со своими правозащитниками.

Напомним, ранее дело Шуфрича прокомментировал секретарь СНБО Алексей Данилов.