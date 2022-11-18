Как информирует «НБН» со ссылкой на BBC, летом 2021-го Роналду предложили выступать в Саудовской Аравии.

Легендарного форварда в свою команду хотел переманить Аль-Хиляль. Причем эта команда хотела сделать так, чтобы Криштиану стал наиболее оплачиваемым футболистом во всем мире. Спортсмену всего за два сезона предлагали заплатить 305 миллионов фунтов стерлингов.

Однако неоднократный обладатель «Золотой бутсы» отказался от таких гонораров и даже назвал причину. Спортсмен не один раз говорил о том, что он намерен продолжать свои выступления на территории европейских стран.

«Да, действительно, отказаться было весьма не легко. Однако я полагал, что счастливым я буду именно в «Манчестер Юнайтед». Думал, что могу забить еще множество голов, помочь тем самым команде», — заявил футболист.

Ранее сообщалось, как агент Криштиану Роналду предложил клубу «ПСЖ» подписать португальского нападающего.