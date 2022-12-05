Как информирует «НБН» со ссылкой на Ole, в числе фаворитов, конечно же, является и сборная, за которую выступает Месси – команда Аргентины, которая уже успела дойти до чвертьфинала.

Так, дословно из заявления Месси:

«Сборная Бразилии весьма хорошо играет, несмотря на то, что проиграла команде Камеруна. Они остаются главными фаворитами, впрочем, как и Франция. Еще испанцы, хотя они и вышли в плей-офф так, как вышли. Эта сборная очень хороша на поле, они имеют четкое понимание того, что они стремятся осуществить, когда у их ног мяч. Аргентина – это большая сила, эта команда всегда среди лучших. Мы знали еще перед началом турнира, что являемся главными претендентами на победу. Однако нужно было доказать все это в игре, что мы, к счастью, и делаем».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что хозяева Мундиаля сборная Катара вылетела из турнира.