Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный X-аккаунт профильного портала Footmercato, лидером среди «богатеев» оказался футболист саудовского «Аль-Насра» (база — в городе Эр-Рияд) Криштиану Роналду, заработавший своим талантом за прошлый год более 250 миллионов евро.
В частности, топовая «десятка» самых высокооплачиваемых игроков, отличившихся на протяжении 2024 года, выглядит нижеуказанным образом:
- португальцу Криштиану Роналду наниматели выплатили за 12 месяцев 263 млн евро;
- аргентинцу Лионелю Месси — 124 млн евро;
- «Неймару» да Силве Сантос Жуниору — 101 млн евро;
- французу Кариму Бензему — 96 млн евро;
- французу Килиану Мбаппе — 83 млн евро;
- норвежцу Эрлингу Холанду — 55 млн евро;
- бразильцу испанского происхождения Винисиусу Жуниору — 51 млн евро;
- египтянину Мохамеду Салаху — 49 млн евро;
- сенегальцу Садио Мане — 48 млн евро;
- бельгийцу Кевину Де Брюйне — 36 млн евро.
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