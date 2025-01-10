Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный X-аккаунт профильного портала Footmercato, лидером среди «богатеев» оказался футболист саудовского «Аль-Насра» (база — в городе Эр-Рияд) Криштиану Роналду, заработавший своим талантом за прошлый год более 250 миллионов евро.

В частности, топовая «десятка» самых высокооплачиваемых игроков, отличившихся на протяжении 2024 года, выглядит нижеуказанным образом:

португальцу Криштиану Роналду наниматели выплатили за 12 месяцев 263 млн евро;

аргентинцу Лионелю Месси — 124 млн евро;

«Неймару» да Силве Сантос Жуниору — 101 млн евро;

французу Кариму Бензему — 96 млн евро;

французу Килиану Мбаппе — 83 млн евро;

норвежцу Эрлингу Холанду — 55 млн евро;

бразильцу испанского происхождения Винисиусу Жуниору — 51 млн евро;

египтянину Мохамеду Салаху — 49 млн евро;

сенегальцу Садио Мане — 48 млн евро;

бельгийцу Кевину Де Брюйне — 36 млн евро.

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