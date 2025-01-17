Как информирует «НБН» со ссылкой на материал спортивного портала «Turnir», экс-футболист «Пари Сен-Жермен» Неймар (сейчас играет в саудовском «Аль-Хиляле») наконец объяснил неважные отношения с Килианом Мбаппе.

Бразильский форвард подтвердил — у него возникали ссоры и споры с Мбаппе, но лишь после появление в команде Лионеля Месси. В частности, поначалу Неймар считал Килиана «золотым мальчиком», полагая, что француз является «одним из лучших футболистов в мире», и потому регулярно помогал коллеге, разговаривал с ним, проводил совместно досуг, и даже совместно ужинал.

Неймар добавил, что такие «хорошие годы партнерства» закончились сразу после прихода Месси, поскольку Мбаппе «стал немного завидовать» аргентинцу, и вскоре последовала череда конфликтов, спровоцированная негативными изменениями в поведении француза, то есть попросту — ревностью.

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