Как сообщает «НБН» со ссылкой на официальный X-аккаунт спортивного журналиста Даниэля Мари, нападающий «Интер-Майами» Лионель Месси считает — «Золотой мяч-2024» по обоснованному праву полагается его коллеге по нацсборной Аргентины.

По словам Месси, речь идет о Лаутаро Мартинесе, отличившимся невероятным годом — футболист забивал в финале «Копа Америка», а также титулован званием лучшего бомбардира данного состязания:

Он заслуживает «Золотой мяч» больше, чем кто-либо другой.

Следует напомнить, что Мартинес в текущем году, помимо триумфальной игры в рамках «Копа Америка», чемпионом Италии в составе «Интер-Милан» и отмечен как лучший бомбардир Серии-А. Кроме того, в течение минувшего сезона, вышеописанный претендент на новую награду поучаствовал в 44 матчах, забив 27 мячей, и совершив 7 результативных передач («ассистов»).

Ранее мы писали о том, как Мудрик отвечал болельщикам, которые раскритиковали сборную Украины до победной игры в Лиге Наций.