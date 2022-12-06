Как информируете «НБН» со ссылкой на ANSA, речь идет о том, что спортсмен был признан виновным в групповом изнасиловании 21-летней девушки.

Отмечается, что полузащитник итальянского клуба совершил преступление вместе с двумя другими мужчинами. Причем один из них – родной дядя Портанова. Кстати, последний также получил аналогичный срок – шесть лет тюремного заключения.

Как известно, это произошло еще тридцатого мая 2021 года, когда в Сиене была некая вечеринка.

Раньше перед окончательным вердиктом Фемиды Портанова и двое других подозреваемых были отправлены под домашний арест. Но после десяти месяцев расследования, ряда допросов, а также просмотров мобильных телефонов, их решил арестовать и.о. прокурора.

В свою очередь Портанова утверждал, что интимные отношения с девушкой были по взаимному согласию.

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