Как информирует «НБН» со ссылкой на Футбольная ассоциация Польши, выступление национальной команды на ЧМ-2022 в Катаре совсем не удовлетворило руководителей ПФА. Как следствие, стороны пришли к выводу не продлевать действие контракта с главным тренером команды.

Объявление о прекращении сотрудничества с Михневичем было обнародовано на официальном сайте Польской футбольной ассоциации.

Дословно из сообщения президента Польской футбольной ассоциации Цезария Кулеша:

«После множества проведенных встреч, а также сделанных анализов, мы пришли к выводу, непростому решению о прекращении нашего сотрудничества. Михневич является опытным тренером, и мы уверены, что ему не придется долго ждать новых предложений по работе. Желаем ему успехов в дальнейшей карьере».

Как известно, сборная Аргентины стала победителем Чемпионата мира – 2022. Хозяева же турнира, сборная Катара, вылетела практически в самом начале соревнований.