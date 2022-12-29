Как информирует «НБН» со ссылкой на телеграмм-канал «Кукушка кует», спортсмен, комментируя массированный обстрел Украины Россией, который произошел 29 декабря, сравнил россиян с фашистами.



Дословно из заявления Романа Зозули:

«Руснявый карлик жаждет оставить Украину на праздники без электричества, отопления и воды. Это мерзкий народ, который хуже фашистов. Они совсем не знают, что такое правила войны, потому действуют против мирного населения и инфраструктуры. Но даже при том, что большинство нашего ПВО еще советских времен, защитники Украинского государства показывают высочайший профессионализм. Верим в Залужного и ПВО».

Напомним, ранее Роман Зозуля рассказал о российской пропаганде в Испании.