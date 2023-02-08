Украинский объединенный чемпион мира Александр Усик в блиц-интервью своему YouTube-каналу Usyk 17 ответил на вопрос, к кому бы он применил магические навыки, если бы закончил школу чародейства и волшебства Хогвардс из вселенной «Гарри Поттера», информирует «НБН».

По словам спортсмена, он бы с радостью закрыл двери в бункер кремлевского диктатора Владимира Путина, чтобы они никогда не открывались. Также, используя магическое заклинание, супертяж скрутил бы язык в трубочку одиозному пропагандисту Владимиру Соловьеву.

«Люди хотят иметь определенные способности. Я бы эти способности продавал бы. А заработанные деньги тратил бы на восстановление поврежденных объектов в результате российского вторжения», — добавил чемпион.

Напомним, что Усик удивил публику, появившись на пресс-конференции с неожиданной вещью.