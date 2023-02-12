Об этом информирует «НБН«, со ссылкой на немецкое издание «Der Spiegel«.

В источнике сообщается, что текущий глава МОК Томас недоволен тем, что большое количество политиков из разных высказались против участия российских и белорусских спортсменов на Олимпийских играх 2024, которые пройдут в Париже.

Томас Бах сказал, что не власти должны решать о том, кто должен принимать участие в Олимпиаде, а кто — нет. Глава МОК считает, что такая изоляция российских и белорусских спортсменов от спортивных соревнований не приведёт к миру. Более того, он считает, что куда лучше будет, если спортсмены из этих стран возьмут участие в будущей Олимпиаде.

Напомним, что ранее в Международном олимпийском комитете ответили на предложение Зеленского посетить Бахмут.