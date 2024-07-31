Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление пловца сборной Украины Александра Желтякова, опубликованное в «Суспільном», неважные результаты на Олимпиаде-2024 года объясняются достаточно просто.

По словам 18-летнего спортсмена, он не сумел пройти квалификационный отбор в финал на дистанциях 100 и 200 метров на спине (двойной «вылет»), закончив свое участие в дебютной Олимпиаде, поскольку не только простудился, но и испортил настроение чередой отрицательных факторов.

В частности, по словам Желтякова, в день открытия Олимпийских игры в Париже, практически все пловцы сборной заболели, что явилось последствиями грозы, разбушевавшейся над столицей Франции.

Пловец резюмировал:

Но это не главная проблема была. Считаю, что мой настрой на эти соревнования был не самым лучшим после многих недель плохих тренировок.

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