Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал журналиста Виталия Волочая, 11 августа, в 10 часов вечера, пройдет церемония, закрывающая Олимпийские игры в Париже.

По словам журналиста-инсайдера, в качестве знаменосцев Украина выбрала гребчицу-каноистку Людмилу Лузан и борца Парвиза Насибова.

Указанные атлеты являются серебряными призерами Олимпиады в Париже: Насибову удалось взять свою медаль в греко-римской борьбе, а Лузан, как и Анастасия Рыбачок, отвовоевала свои награды в гребле на каноэ-двойке на дистанции в 0,5 километра.

Следует отметить, что на церемонии открытия Олимпиады-2024, знаменосцами были теннисистка Элина Свитолина и пловец Михаил Романчук.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Желтяков раскрывал причину, спровоцировавшую провальное выступление украинских пловцов на Олимпиаде-2024.