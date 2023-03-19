Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на источник «FourFourTwo«.

В источнике говорится о том, что действующий футболист лондонского Арсенала и сборной Украины признан лучшим на своей позиции по версии журнала.

Примечательно, что в лондонском Арсенале Александр Зинченко играет не только на позиции левого защитника, но и в центре поля, ну а за своё время пребывания в Лондоне 26-летний украинец стал одним из ключевых игроков команды Артеты.

В тройку лучших на позиции левого защитника также вошли Люк Шоу с Манчестер Юнайтед и Тео Эрнандес с Милана.

Напомним, что временем ранее сообщалось о том, что другим украинцем в Лондоне Михаилом Мудрыком фанаты не слишком, но признают, что новичку нужно время для адаптации.