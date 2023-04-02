Как информирует «НБН», Гутцайт, которого цитирует сайт ОП, заявил, что в результате преступных действий России на территории нашей страны погибли 262 украинских спортсменов.

Дословно из заявления министра:

Для нас весьма важно то, чтобы в Олимпийских играх и других спортивных соревнованиях не принимали участие спортсмены из Российской Федерации, так как все они поддерживают эту войну. Более того, они постоянно посещают мероприятия, которые проводятся в поддержку этой войны.

Также глава министерства подчеркнул, что российские спортсмены носят форму, на которой присутствует символика этой войны. Они даже не осуждают убийства украинских спортсменов.

Согласно словам министра молодежи и спорта, Российская Федерация убила 262 спортсмена и разрушила 363 спортивных объекта на территории нашего государства.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что УЕФА готовится выключить сборную Беларуси из отборочного цикла на Евро-2024.