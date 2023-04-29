Об этом пишет «НБН«, со ссылкой на телеканал «ДОМ«.

В источнике говорится о том, что уже в июне текущего года сборная Украины по футболу сыграет три матча. Это будет контрольный поединок против сборной Германии, а также два матча квалификации к Чемпионату Европы против Мальты и Северной Македонии.

Павелко сообщил, что уже во время этих матчей сборной Украины будет руководить новый наставник и как сказал глава УАФ, фанаты этим будут точно довольны.

Именно контрольный поединок против сборной Германии должен стать дебютным для нового тренера. Какие-либо подробности о том, кто возглавит национальную команду Павелко не рассказывал, но зато он упомянул, что с этим тренером Украина будет двигаться вперед.

Напомним, что ранее мы писали о том, что Россия близка к возвращению в европейский футбол.