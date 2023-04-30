Об этом пишет «НБН«, ссылаясь на данные источника «Суспільне спорт«.

Так, согласно данным из источника стало известно, что украинская сборная по дзюдо приняла решение не ехать на чемпионат мира, так как на турнире будет большое количество спортсменов из страны-агрессора. Об этом решении рассказал главный тренер украинской команды Виталий Дуброва.

Более того, он сообщил о том, что Международная федерация дзюдо даже не проверяла российских спортсменов. На турнир пустили даже представителей Центрального спортивного клуба армии, что является явным нарушением правил.

Ранее в рекомендациях Международного олимпийского комитета было указано, что те спортсмены, которые имеют контракт с Вооруженными силами России не имеют права участвовать в каких-либо международных спортивных соревнованиях. Но всё же, Международная федерация дзюдо несмотря ни на что допустила россиян к соревнованиям.

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