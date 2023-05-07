Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на «24 Канал«.

Известно, что вчера, в мексиканском городе Гвадалахара проводился вечер бокса. Главным поединком вечера был бой Канело и Райдера. В андеркарте этого вечера бокса выступал и известный украинский боксер Александр Гвоздик, его оппонентом стал опытный латвиец Ричард Болотник.

Александр Гвоздик целый поединок демонстрировал уверенный бокс. Украинец достаточно часто наносил своему сопернику большое количество неакцентированных ударов, для того, чтобы сбить темп Ричарда Болотника. В третьем раунде Болотник пытался взять инициативу в свои руки, но Гвоздик дал уверенный ответ.

Таким образом, уже в 6 раунде украинец далее продолжал наносить большое количество ударов по Болотнику, один из таких стал решающим и боксер «поплыл». Гвоздик мгновенно бросился добивать своего оппонента, но рефери остановил поединок. Таким образом Александр Гвоздик одержал очередную победу на профессиональном ринге.

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