Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на «ВЗБІРНА«.

Известно, что в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу против Ньюкасла украинец Александр Зинченко получил травму, из-за которой не смог продолжить матч и в результате был заменен на 61-й минуте.

Из-за травмы икроножной мышцы Зинченко не сможет помочь национальной сборной в предстоящих матчах. Таким образом, игрок Арсенала не сможет сыграть товарищеский матч против Германии, а также два матча отбора к Чемпионату Европы 2024 против Северной Македонии и Мальты. Восстановится Зинченко сможет только к началу следующего сезона, поэтому это создаст трудности для нового тренера сборной Украины.

На данный все же неизвестно, кто станет новым главным тренером национальной сборной Украины, но глава УАФ говорил о том, что болельщики точно будут им довольны.

Андрей Павелко также говорил о том, что вскоре сборная Украины получит нового тренера.