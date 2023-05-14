Об этом сообщает «НБН«, ссылаясь на «24 Канал«.

Ночью, с 13 на 14 мая в Шарлотте, штат Северная Каролина прошел очередной турнир смешанных единоборств под эгидой UFC. В этом турнире свой третий поединок проводил и 26-летний киевлянин Игорь Потеря.

Соперником Игоря Потери стал боец из Новой Зеландии Карлос Ульберг. В самом начале поединка украинский спортсмен пытался захватить инициативу и закрепиться в центре октагона, но Ульберг был более быстрым и проворным за счет своих физических качеств. На второй минуте боя Игорь Потеря попытался сделать тейкдаун против Ульберга, но тот ответил ударом в затылок. Потеря упал, Ульберг бросился его добивать, но рефери остановил поединок.

Примечательно, что на профессиональном ринге в смешанных единоборствах Игорь Потеря провел 23 поединка, 19 из которых он выиграл и 4 проиграл. Под эгидой UFC у Потери 1 победа и два поражения.

Отметим, мы также писали о победе Гвоздика.