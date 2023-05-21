Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «TopRank«.
На бой против Хэйни Василий Ломаченко вышел в перчатках, на котором присутствовал флаг Украины, а также флаг родного города боксера Белгород-Днестровского.
С самого начала поединка американский непобедимый боксер старался как можно больше атаковать Василия Ломаченко, тот, в свою очередь отвечал контратаками. Ближе к концу боя оба бойца активизировались и начали демонстрировать очень качественный в плане техники бокса поединок.
Но сильнее все же оказался американец. Решением судей победу в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе одержал Девин Хэйни. Таким образом Ломаченко проиграл уже вторую попытку завоевать желанные титулы, которые он утратил из-за поражения Теофимо Лопесу.
Девин Хэйни, в свою очередь, все также остается непобедимым боксером и продолжает сохранять за собой звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
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