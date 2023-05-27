Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «Top Rank«.

Перед началом поединка большинство фанатов бокса не верили в Василия Ломаченко и это было видно по тому, что практически все ставили на победу Хэйни в бою за чемпионские титулы. Так и случилось, американский боксер единогласным решением судей одержал победу против Ломаченко. 116:112, 115:113, 115:113.

Однако, после поединка расстроенный Василий Ломаченко пошел в подтрибунное помещение и обнялся с российским представителем — боксером Сергеем Ковалевым, который также прилетел на вечер бокса в Лас-Вегас.

За такие действия Владимир Ломаченко снова поддался резкой критике. Фанаты и обычные украинцы активно пишут о том, что «Ломаченко был рад увидеть представителя страны-агрессора и даже обнялся с ним».

К слову, это уже далеко не первый скандал с участием Василия Ломаченко. Ранее боксер с украинским паспортом был делал неоднозначные высказывания по поводу войны против России, а также выходил на ринг без украинского флага.

Ранее мы писали о поединке Хэйни и Ломаченко.