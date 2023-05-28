Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «24 Канал«.

Так, украинская спортсменка сыграла против второй ракетки мира Арины Соболенко из Беларуси. К сожалению, наша теннисистка не смогла сотворить сенсацию и победить опытную белорусску, но все же Костюк запомнилась французским фанатам.

Украинская спортсменка прошла мимо Арины Соболенко и не пожала ей руку. Точно то же самое сделала и поклонница белорусского диктатора Лукашенко, которая с момента начала полномасштабного вторжения ни разу не высказалась против войны.

Эксперты пишут, что вероятнее всего украинку освистывали фанаты самой Арины Соболенко, якобы из-за того, что Костюк проявила «неуважение» к своей сопернице.

Напомним, ранее мы писали о скандале, который случился с Василием Ломаченко.