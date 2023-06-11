Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на результат поединка.

Так, известно, что победа на миланским «Интером», в финале Лиги чемпионов 2022/2023 стала первой в истории этого футбольного клуба. Ранее «горожане» никогда не побеждали в самом престижном клубном турнире Европы.

Матч проходил в турецком Стамбуле. «Горожане» в привычной для себя форме контролировали большую часть поединка, но в первом тайме «Сити» так и не удалось забить, несмотря на моменты норвежского форварда Эрлинга Холланда. Тогда, уже во втором тайме испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри открыл счет на 68-й минуте. Интер пытался сравнять и создавал достаточно хорошие моменты, но в итоге матч так и закончился с преимуществом в 1 мяч для Сити.

Таким образом Пеп Гвардиола снова сумел взять самый престижный клубный трофей спустя несколько лет и тем самым подарил радость фанатам «Манчестер Сити».

Напомним, ранее мы писали о том, что обладатель “Золотого мяча” покидает мадридский “Реал”.