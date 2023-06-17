Об этом пишет «НБН» со ссылкой на УАФ.

В первом тайме украинские футболисты дважды пропустили от своих соперников, что поставило команду в очень непростую ситуацию. Но уже во втором, после некоторых замен украинская команда начала играть более активно и смогла забить. Первым голом отметился защитник сборной Украины и «Борнмута» Илья Забарный. Он забил после подачи углового. Второй мяч забил еще один защитник, который вышел на замену в перерыве — Юхим Конопля. Для футболистов эти забитые мячи стали дебютными в футболке сборной Украины. Остаточный «камбек» сделал вингер «Жироны» Виктор Цыганков, который забил после передачи Михаила Мудрика и поставил точку в матче с Северной Македонией.

После этой победы украинская команда занимает вторую строчку в своей группе с 3-мя очками. На первом месте Англия, также в группе с нашей командой присутствуют сборные Италии и Мальты, к слову, как раз таки с последней Украина сыграет свой следующий матч.

Напомним, ранее мы писали о победе “Манчестер Сити” в Лиге чемпионов.