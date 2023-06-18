Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «24 Канал«.

С источника становится известно, что украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла финал квалификации к турниру по теннису на траве, который состоится в английском городе Бирмингем.

Известно, что Ястремская, которая занимает 135 позицию в рейтинге лучших теннисисток мира провела встречу с чешской спортсменкой Терезой Мартинцовой (135 позиция). В ходе которой украинская спортсменка проиграла оба сета со счетом 3:6 и 6:7 (2). Таким образом украинка уже третий раз проиграла спортсменке из Чешской республики и тем самым она пропустит турнир в Бирмингеме.

В ходе поединка Даяна Ястремская несколько раз проиграла собственные подачи, из-за чего отдала столь важные очки сопернице из Чехии.

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