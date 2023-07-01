Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на официальный сайт «Шахтера«.

Так, из источника становится известно, что 49-летний хорватский тренер Игор Йовичевич покидает донецкую команду, несмотря на успешное проведение сезона. С чем было связано такое решение — не сообщается.

СМИ активно рассуждают о том, кто может стать следующим тренером футбольного клуба «Шахтер». На данный момент основной кандидатурой является голландский специалист Патрик Ван Леувен, который ранее уже работал с молодежной командой Шахтера, а также в этом сезона смог завоевать бронзовые медали Украинской премьер-лиги.

Стоит отметить, что в текущем сезоне хорватский наставник вместе с донецкой командой провел 40 матчей, из которых 24 завершились победой. Также он смог завоевать титул чемпиона Украины и дойти до 1/8 финала Лиги Европы, где «горняки» вылетели от «Фейеноорда» из Нидерландов.

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