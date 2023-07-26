О том, что решение относительно участия не только российских, но и белорусских спортсменов в ОИ-2024 в Париже, похоже, если и примут, то лишь через несколько месяцев, пишет «НБН», ссылаясь на сегодняшнее заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, опубликованное информационным агентством «ТАСС».

По словам Баха, вышеуказанное решение полностью зависит от вариантов развития ситуации. В частности, сейчас представители национальных федераций исполняют условия МОК, с целью обеспечения участия нейтральных и индивидуальных спортсменов. Международный олимпийский комитет продолжит следить за этими действиями, а затем изучит, как все причастные персоны станут соблюдать не только букву, но и дух подобных требований.

Бах акцентировал:

Опираясь на результат, мы затем примем в свое время решение, и это не произойдет в октябре (не на сессии МОК, запланированной на 14-17 октября).

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