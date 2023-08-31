О том, что грузинский полузащитник, недавно представляющий московское «Динамо» Саба Сазонов, в официальном порядке перешел на правах выкупа в итальянский футбольный клуб, пишет «НБН», ссылаясь на хвалебную информацию, размещенную в X-аккаунте «Торино».

Как стало известно со слов местного журналиста Николо Скиры сумма трансфера за Сазонова, имеющего в своем активе 2 матча, проведенных за национальную сборную Грузии и еще 7 состязанию за «молодежку», составит не много, и не мало, а «мизерных» 3 миллиона евро, а сам игрок должен подписать контракт, действующий до лета 2027-го года.

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