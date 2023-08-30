О том, что на старте завершающего карьеру Марины Заневской турнира, по результатам жеребьевки ей досталась «нейтральная» теннисистка из Беларуси Арина Соболенко, и чем все это закончилось, пишет «НБН», ссылаясь на материал Telegram-канала «Ukrainian Tennis».

В частности, матч соперниц завершился победой белоруски Соболенко со счетом 6:3/6:2, но после окончания этого поединка, Заневская, которая с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, выходит на все игры с желто-голубой лентой на головном уборе, эффектно подчеркнула собственную гражданскую позицию – не стала пожимать руку белорусской спортсменке, поскольку та продолжает наведываться в государство-террорист, где на постоянной основе жалуется — ее слишком часто спрашивают об отношении к войне.

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