О том, что группу российских рефери, возглавляемую Верой Опейкиной, определили в качестве арбитров матча 4-й группы дивизиона С женской «Лиги Наций», на котором сборная Армении должна отыграть против сборной Казахстана 26-го сентября в Армавире, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу УЕФА.

В частности, помимо Опейкиной, судить данную игру станут россиянки Екатерина Курочкина, Елена Собчук и Надежда Горинова, и такое назначение является первым случаем с весны прошлого года. Похоже, что такой пересмотр предварительных, хоть и неофициальных решений об исключении российских судей из спортивного процесса, вызван тем, что Армавир расположен на территории Краснодарского края РФ.

Ранее мы писали о том, что Песков капитулировал перед решением МОК о допуске россиян к Олимпиаде-2024 только в «сером статусе».