О том, что из-за негативного состояния здоровья Андрея Лунина (играет за мадридский «Реал») не сможет помочь коллективу на этом сборе, поскольку у него наблюдаются некоторые проблемы со спиной, в лагерь нацкоманды вызвали вратаря донецкого «Шахтера» Дмитрия Ризныка, пишет «НБН», ссылаясь на материал, размещенный на официальной странице «Украинской ассоциации футбола» (УАФ).

Как стало известно, в это воскресенье, 8-го октября, сбор национальной команды Украины в Праге объявлен по весьма важной причине — именно здесь начинается подготовка к играм квалификации Евро-24. В частности, 14-го октября «сине-желтые» должны сыграть номинально домашний матч с командой Северной Македонии, а 17-го октября, наших футболистов ожидает выездной поединок со сборной острова Мальта.

Ранее мы писали о том, почему одна из стран ЕС отказалась бойкотировать возвращение российских футболистов «на поле».