О том, что по мнению Томми Фьюри, являющегося младшим братом чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, Александр Усик — откровенный аутсайдер в грядущем состязании за звание абсолютного чемпиона, пишет «НБН», ссылаясь на YouTube-канал «iFL-TV».

Томми Фьюри уверен: схватка его брата с Усиком станет одной из наиболее легких в карьере британца, поскольку украинскому боксеру нелегко дался переход в супертяжелый вес, и все его соперники только доставляли ему серьезные трудности — это касается поединков с Даниэлем Дюбуа, Дереком Чисорой и Чаззом Уизерспуном.

Томми Фьюри акцентировал:

Тайсон — лучший в мире, лучший среди тех, кто этим занимается. Мы увидим бой хорошего большого парня против хорошего маленького парня.

Ранее мы писали о том, что один из промоутеров раскрыл огромное различие в гонорарах Фьюри и Усика.