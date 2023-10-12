О том, что легионеры Артем Довбик и Виктор Цыганков, выходящие на поле в составе «Жироны» угодили в шестерку наиболее дорогостоящих игроков команды, пишет «НБН», ссылаясь на данные авторитетного портала Capology.

Как стало известно, Артему Довбику выплачивают третью по размеру зарплату в команде, а Виктору Цыганкову — лишь шестую. В частности, украинский форвард зарабатывает 48 077 тысяч евро/еженедельно или 2,5 миллиона евро/ежегодно, уступая лишь защитникам Эрику Гарсие и Давиду Лопесу с 6 миллионов и 3,5 миллиона евро в год соответственно.

Виктору Цыганкову «начисляют» 26 923 евро/еженедельно или 1,4 миллиона евро/ежегодно, отстав по гонорару от Дейли Блинда (2 миллиона евро/ежегодно) и Кристина Порту (1,8 миллиона евро/ежегодно).

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