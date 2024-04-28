О том, что ключевой наставник мюнхенского клуба «Бавария» Томас Тухель, судя по всему, со следующего сезона предпочтет трудоустройство в одном из клубов АПЛ («Английской Премьер-Лиге»), пишет «НБН», ссылаясь на X-аккаунт спортивного инсайдера Николо Ширы.

В соответствии с информацией Шира, немецкий гуру является претендентом на пост тренера сразу в двух британских клубах: Тухель может стать во главе как лондонского «Челси», так и траффордского «Манчестер-Юнайтед».

Примечательно, что Тухель уже тренировал игроков лондонского клуба «Челси», в период с февраля 2021 по сентябрь 2022 года, в итоге выиграв со своими подопечными «Лигу Чемпионов». Однако, по версии Шира, в конце текущего сезона, Тухель якобы намеревается покинуть мюнхенский клуб.

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