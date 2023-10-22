О том, как главный наставник ФК «Арсенал» Микель Артета отреагировал на такой гол Михаила Мудрика (играл за «Челси»), забитый в период проведение «лондонского дерби», завершившегося неожиданно — результативной ничьей (2 к 2), пишет «НБН», ссылаясь на материал издания Metro.

По словам босса «Арсенала», у него есть некоторые сомнение, касающиеся того, что Мудрик продуманно пробивал ворота, но, если это действительно так, то испанец «снимает шляпу»:

Говорите, удар Мудрика был осознанным? Мне так не показалось. Но им виднее. Если это осознанный удар — отдаю им должное.

Ранее наш информационный портал писал о том, как тренер «Челси» Почеттино отреагировал на угрозы Зинченко, высказанные в сторону Мудрика.